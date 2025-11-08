ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭೂಕಬಳಿಕೆ | ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್‌ ಪುತ್ರ ಪಾರ್ಥ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ: ಶರದ್‌ ಪವಾರ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:56 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು 
– ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್‌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
Ajit PawarSharad PawarLand AcquisitionMaharastra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT