<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ನಿಷೇಧಿತ ಜಮಾತ್–ಎ–ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಫಲಾಹ್– ಎ– ಆಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 215 ಶಾಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಟಾಪಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಎಟಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಶೀಘ್ರವೇ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕಿನಾ ಇಟೂ ತಕರಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎಫ್ಎಟಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಕಿನಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಮರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಅಧಿಕಾರ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಒಮರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಫ್ಎಟಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಉಳಿಯುವುದೋ? ನೆಲಕಚ್ಚುವುದೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>