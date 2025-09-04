ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ: ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ‌ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರ (ಒಸಿಐ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೊಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ‘ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ನಿಯಮಗಳು–2025’ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರವೇಶದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ನಮೂನೆ–2 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಸಾ ಸು–ಸ್ವಾಗತಂ’ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. </p>.<p>ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಸತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆ–3ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. </p>.<p><strong>ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು </strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಾನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅದರ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು </p></li><li><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ತರಗತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು </p></li><li><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>