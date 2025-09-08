ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹರಿಯಾಣ: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:19 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
murderHaryana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT