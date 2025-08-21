ಸಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್ :</strong> ನಗರದ ಮಕ್ತಾ ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಾಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೃತ ಕುಟುಂಬವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐವರು ಇದ್ದರು. 60 ವರ್ಷದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ 55 ವರ್ಷದ ಹೆಂಡತಿ, ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೀಯಾಪುರದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>