ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೆಟ್ರೊ: 20 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ 20 ಮಂದಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅದ್ಲುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕನಸು. ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 39 ಮಂದಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>