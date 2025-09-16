ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಚಿನ್ನಗೆದ್ದ ಕಿಪ್ಯೆಗಾನ್

1500 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ಯಾ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ದಾಖಲೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
