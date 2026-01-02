ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಕಲಿತ ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ(ಐಐಟಿಎಚ್) ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>2008ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಆಪ್ಟಿವರ್‘ ಈ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.</p><p>21 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಐಐಟಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 7–12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1100ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, 2022ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 558ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. CATನಲ್ಲಿ 99.96 ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ 120ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>