‘ಅಗ್ನಿ–5’  ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ/ಬಾಲೇಶ್ವರ:</strong>ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 'ಅಗ್ನಿ–5' ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತ ಬುಧವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p>.<p>ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಚಾಂದಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಐಟಿಆರ್) ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>'ಚೀನಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾವನ್ನೇ ತನ್ನ ದಾಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 'ಅಗ್ನಿ–5' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷ ತಿಳಿಗೊಂಡ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಾಹಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (ಎಂಐಆರ್ವಿ) 'ಅಗ್ನಿ–5' ಹೊಂದಿದೆ.</p>