ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ, ನಾಯಿಗಳು ಸೇರಿ 12,600 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತ್ತೆ, ನಾಯಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12,600 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ, ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಸೇಠ್ ಈ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ತರಬೇತುದಾರರದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="title">ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿ–ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>