ಅಧಿಕ ಸುಂಕ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕಶಿಲೆ ಉದ್ಯಮ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸ್ಫಟಿಕಶಿಲೆ ಉದ್ಯಮ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಸ್ಫಟಿಕಶಿಲೆ ಉದ್ಯಮ ಎದುರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಫಟಿಕಶಿಲೆ ತಯಾರಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಂದಾಜು ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಮರುಪಾವತಿ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು, ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಈಗಿನ ಶೇ 18ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೋರಿದೆ.</p>