ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹರಿಯಾಣ: ನವೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 10 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವ’

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:08 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bhagavad GitaKurukshetra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT