ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವೆಸ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಭಜಿಸುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ; ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ
ಎಪಿ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:14 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gaza

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT