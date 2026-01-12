<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಂಬಾ, ರಾಜೌರಿ ಮತ್ತು ಪೂಂಛ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ರೇಖೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ (ಎಲ್ಒಸಿ) ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ನೌಶೇರಾ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಗಾನಿಯಾ – ಕಲ್ಸಿಯಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6.35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಬ್ಬರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಸಮಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಾಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು (ಸಂಜೆ 6.25ಕ್ಕೆ), ಪೂಂಛ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ರೇಖೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ತೈನ್ನಿಂದ ಮಂಕೋಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ನಂತಹ ವಸ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಸಾಂಬಾ ವಲಯದ ರಾಮಗಢ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಛಕ್ ಬಾರ್ದಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7.15 ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಗ್ವಾಲ್ನ ಪಲೂರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಜನವರಿ 9ರಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>