Bihar Elections: ಮಾಜಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಿಂಪಡೆದ ಜೆಡಿಯು

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ಬಿಹಾರದ ಅಮೌರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಬಿರ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾಬಾ ಜಾಫರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2014ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೌರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಜೆಡಿಯು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಳೆದ ವಾರ ಜೆಡಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. </p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಮಾಂಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶನಿವಾರವೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಾಫರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಲಿ, 'ಪಕ್ಷವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷವು, ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೇ ಕರೆದರೂ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. </p>