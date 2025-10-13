ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣನ್‌ ಗೋಪಿನಾಥನ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ

Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:28 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:28 IST
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಐಎಎಸ್‌ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಡಬೇಕು.
– ಕಣ್ಣನ್‌ ಗೋಪಿನಾಥನ್‌, ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ
CongressBJPKerala

