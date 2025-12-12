ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಆಯೋಗ ರದ್ದತಿ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀ ಕೋರ್ಟ್‌
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:40 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtStampede

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT