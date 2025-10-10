ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Karur Stampede: SIT ರಚನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ 'ಸುಪ್ರೀಂ'

ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:07 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:07 IST
Supreme CourtStampedeTamil Nadukarur

