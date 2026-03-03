ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಖಂಡನೆ: ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ FIR

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:55 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Jammu and KashmirUSIsraelIranAyatollah Ali KhameneiIsrael-Iran conflictiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT