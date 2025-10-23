ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ, ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಯತ್ನ: 153 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 153 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಸಹಪಾಠಿ ಬಂಧನ.<p>ಬುಧವಾರ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದ್ದು, 146 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೂ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿ ಬಳಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜೂಜು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಸಂಚಾರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ 383 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>16.95 ಕೆ.ಜಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ 14.4 ಲೀಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ.<p>ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪೈಕಿ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ 85, ಸಹಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ 37, ಅತಿಯಾದ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ 73, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ 64 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇತರ 124 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>