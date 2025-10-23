ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ, ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಯತ್ನ: 153 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:23 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಸಹಪಾಠಿ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಸಹಪಾಠಿ ಬಂಧನ
ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಸಹಪಾಠಿ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ DNA ಸಾಕ್ಷ್ಯ
KolkataArrestfirecrackers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT