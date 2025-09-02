<p>ನವದೆಹಲಿ: ‘ಲಾ–ನಿನಾ’ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಲಾ–ನಿನಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಲಾ–ನಿನಾ’ ಮತ್ತು ‘ಎಲ್–ನಿನೊ’ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ‘ಎಲ್–ನಿನೊ’ ಪೆರುವಿನ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ‘ಲಾ–ನಿನಾ’ ಆ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p class="title">ಮನುಷ್ಯರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ‘ಲಾ–ನಿನಾ’ ಮತ್ತು ‘ಎಲ್–ನಿನೊ’ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>