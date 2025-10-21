ಲೋಕಪಾಲಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಲೋಕಪಾಲ’ ಅಂದಾಜು ₹5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 3 ಸರಣಿಯ 330ಎಲ್ಐ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 3 ಸರಣಿಯ ಉದ್ದನೆಯ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಕಾರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹69.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.</p>.<p>ಲೋಕಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆರು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>