ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವೆ ಪಂಕಜಾ ಮುಂಡೆ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ:100 ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ;ಬಿಜೆಪಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ:100 ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ;ಬಿಜೆಪಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ:100 ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ;ಬಿಜೆಪಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದ‌, ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರ ವಿಫಲ ಯತ್ನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದ‌, ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರ ವಿಫಲ ಯತ್ನ
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದ‌, ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರ ವಿಫಲ ಯತ್ನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪುರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪುರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪುರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ
suicidemahararashtra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT