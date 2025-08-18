ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ನಾಂದೇಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಐವರು ನಾ‍ಪತ್ತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:56 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಬಣದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ?
‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಬಣದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಡಿಶಾ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಒಡಿಶಾ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾರವಾರ: ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಾರವಾರ: ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಲ್ಕೊ MTNL: ಏಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ₹87 ಶತಕೋಟಿ ಬಾಕಿ
ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಲ್ಕೊ MTNL: ಏಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ₹87 ಶತಕೋಟಿ ಬಾಕಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು ನೆನಪಾದವು ಎಂದ DCM
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು ನೆನಪಾದವು ಎಂದ DCM
RainMumbaiMaharastra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT