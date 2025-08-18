<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಹಾನಗರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಿಗಮವು (MTNL) ಏಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ₹86.59 ಶತಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಂಟಿಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಜುಲೈನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಸಲು ₹77.94 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ₹8.65 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜುಲೈ 31 ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಎಂಟಿಎನ್ಎಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ₹345 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ₹344 ಶತಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>