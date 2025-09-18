ಕೋಲ್ಕತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಥೀಮ್‌ ಗೀತೆ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಥೀಮ್ ಗೀತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ತಾಲಾ ಪಟ್ಟೋಯ್ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಶತಮಾನ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಥೀಮ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿಜ್ ಅಂಗನ್’ (ಅಂಗಳದಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳು) ಎನ್ನುವ ಥೀಮ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಗೀತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ ಇಂದ್ರಾನಿಲ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಥೀಮ್ ಗೀತೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಾಲಾ ಪಟ್ಟೋಯ್ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>