ಮಣಿಪುರ: ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ಇಂಫಾಲ್/ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಮಣಿಪುರದ ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವದ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಟಿವಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದೀಪ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರ ಕಂಕುಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗುಂಡೇಟಿನ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಜೀನಿಯಾ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದೂಕು ಸಮೇತ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>