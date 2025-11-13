ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಜೂಡೊ ಹುಡುಗನ ಸಾಧನೆಯ ಜಪ

ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸೂ ಇದೆ
ಹ್ಯಾಪಿರಾಜ್, ಜೂಡೊ ಆಟಗಾರ
