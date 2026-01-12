ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪತಿಯಿಂದ ಮೋಸ,ಅವಮಾನ: ಕರಾಳ ಬದುಕೆಂದು ದುಃಖಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:22 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?
ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಬಂಗಾರ’ದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
ದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
Mary KomBoxing ChampionshipLife down

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT