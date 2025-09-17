ಮುಂಬೈ, ಸಂಸತ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್: ಉಗ್ರ ಇಲ್ಯಾಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಈ ಉಗ್ರನ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್, ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಅಜರ್ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಈ ಉಗ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೇ ಜೈಷ್ ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯಾಸ್, ಮೇ7ರಂದು ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಷ್ ಉಗ್ರರ ಬಹವಲ್ಪುರದ ಕೇಂದ್ರ, ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಜರ್ ಕುಟುಂಬ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ.</p><p>ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>