ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:43 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Medicalnuclear power

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT