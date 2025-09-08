ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಸಮಾವೇಶವು (ಸೆ. 15ರಿಂದ 17) ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿಯು ನಂತರ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂವಾದವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕುರಿತ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>