ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ನಿಂಗ್ಬೊ (ಚೀನಾ)</strong>: ಭಾರತದ 24 ಶೂಟರ್ಗಳ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.</p><p>ನಿಂಗ್ಬೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ರಮಿತಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ ಮದ್ದಿನೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಘನಾ ಎಂ ಸಜ್ಜನರ್<br>ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಅವರು ನಿಶಾಂತ್ ರಾವತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸುರಭಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವರು.</p>