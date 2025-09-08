<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್:</strong> ಭಾರತದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿರುವ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5–0 ಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಜುಸಿಯೆಲೆನ್ ಸೆರ್ಕ್ವೇರಾ ರೊಮಿಯು ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದರು. </p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು ರೊಮಿಯು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ 22 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಖುಮೊರಬೊನು ಮಮಜೊನೊವಾ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಾಶ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಹ್ಯೂಗೋ ಬ್ಯಾರನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನಮಾಚಾ ಚಾನು ಮತ್ತು 54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>