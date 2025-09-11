ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಒಲವು ತೋರಲು PM ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:16 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:16 IST
ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಿಯಮವು ತಮಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾಗವತ್‌ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೌರವವಲ್ಲ ಭಟ್ಟಂಗಿತನ 
ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ 
‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ನ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ನ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
