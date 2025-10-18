ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ದೋಣಿ ದುರಂತ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:57 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BoatAccident
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT