ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ದೋಣಿ ದುರಂತ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು

<p><strong>ಮಾಪುಟೊ</strong>: ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಬೆಯಿರಾ ಕರವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯೊಂದು ಮಗುಚಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೈಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>