ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 75ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನ: ‘ನಮೋ ಯುವ ರನ್‌’ಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾವು ‘ನಮೋ ಯುವ ರನ್’ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ರಾಯಭಾರಿ, ನಟ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ‘ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ’ದ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ನಮೋ ಯುವ ರನ್’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="title">‘ನಶೆಮುಕ್ತ ಭಾರತ’ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ‘ನಮೋ ಯುವ ರನ್’ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 15 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಯುವಕರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="title">ಅಭಿಯಾನದ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್(www.namoyuvarun.com), ಲಾಂಛನ, ಮಸ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ–ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>