ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆದರ್ಶ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:21 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Draupadi MurmuKerala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT