ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ದಾಖಲೆ: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:33 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಯುವಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು: ವರದಿ
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಯುವಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು: ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:OTT: ಆಸ್ಕರ್‌ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ‘ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್’; ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ ?
OTT: ಆಸ್ಕರ್‌ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ‘ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್’; ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ ?
Social Mediamodi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT