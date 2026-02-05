ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ, ನಾನು ಬೆಳೆದ ದೇಶ ಇದಲ್ಲ : ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್‌ ಶಾ

ವಿಶ್ವಗುರು’ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಹಿಂಪಡೆದ ಮುಂಬೈ ವಿ.ವಿ: ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್‌ ಶಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:16 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bollywoodmodi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT