ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನೆಹರೂ ಬರಹಗಳು ಭಾರತದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅಭಿಮತ

ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:38 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:38 IST
ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ  ನೆಹರೂ ಪರಂಪರೆ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ 
ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ
