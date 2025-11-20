'ಪಲ್ಟು ರಾಮ್'ನಿಂದ 'ಸುಶಾಸನ ಬಾಬು'ವರೆಗೆ.. ದೀರ್ಘಾವಧಿ CMಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ 10ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂದು(ಗುರುವಾರ) ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 74 ವರ್ಷದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ದೇಶದ ಅಗ್ರ 10 ಮಂದಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1951ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಜೆಪಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ 1977ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡರು. ನಂತರ 1985ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು 'ಪಲ್ಟು ರಾಮ್' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರು 'ಸುಶಾಸನ ಬಾಬು' ಎಂದೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಗ್ರ 10 ಮಂದಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ.<blockquote>ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ</blockquote>. <ol><li><p> <strong>ಸಿಕ್ಕಿಂ:</strong> ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ (25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1994ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12– 2019ರ ಮೇ 26.</p></li><li><p><strong>ಒಡಿಶಾ:</strong> ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ (24 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 2000ರ ಮಾರ್ಚ್ 5 - 2024ರ ಜೂನ್ 11.</p></li><li><p><strong>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ:</strong> ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು (23 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1977ರ ಜೂನ್ 21 - 2000ರ ನವೆಂಬರ್ 5.</p></li><li><p><strong>ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ:</strong> ಗೆಗಾಂಗ್ ಅಪಾಂಗ್ (22 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1980ರ ಜನವರಿ 18- 1999ರ ಜನವರಿ 19. ಹಾಗೂ 2003ರ ಆಗಸ್ಟ್ 3 - 2007ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9.</p></li><li><p><strong>ಮಿಜೋರಾಂ:</strong> ಲಾಲ್ ಥನ್ಹಾವ್ಲಾ (22 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1984ರ ಮೇ 5- 1986ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21: 1989ರ ಜನವರಿ 24 - 1998ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 : 2008ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 - 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, </p></li><li><p><strong>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ</strong>: ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ (21 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1983ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 - 1990ರ ಮಾರ್ಚ್ 5; 1993ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 - 1998ರ ಮಾರ್ಚ್ 24; 2003ರ ಮಾರ್ಚ್ 6 - 2007ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30; 2012ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 - 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27. </p></li><li><p><strong>ತ್ರಿಪುರ:</strong> ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ (19 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) 1998ರ ಮಾರ್ಚ್ 11 - 2018ರ ಮಾರ್ಚ್ 9.</p></li><li><p><strong>ಬಿಹಾರ:</strong> ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (19ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಮಾರ್ಚ್ 3, 2000 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 11, 2000ರವರೆಗೆ. ನವೆಂಬರ್ 24, 2005 ರಿಂದ ಮೇ 20, 2014 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ 22, 2015 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19, 2025 ರವರೆಗೆ.</p></li><li><p><strong>ತಮಿಳುನಾಡು:</strong> ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ (18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಫೆಬ್ರುವರಿ 10, 1969 - ಜನವರಿ 31, 1976: ಜನವರಿ 27, 1989 - ಜನವರಿ 30, 1991: ಮೇ 13, 1996 - ಮೇ 14, 2001: ಮೇ 13, 2006 - ಮೇ 16, 2011.</p></li><li><p><strong>ಪಂಜಾಬ್:</strong> ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ (18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಮಾರ್ಚ್ 27, 1970 - ಜೂನ್ 14, 1971; ಜೂನ್ 20, 1977 - ಫೆಬ್ರುವರಿ 17, 1980; ಫೆಬ್ರುವರಿ 12, 1997 - ಫೆಬ್ರುವರಿ 26, 2002; ಮಾರ್ಚ್ 1, 2007 - ಮಾರ್ಚ್ 16, 2017.</p></li></ol>.Bihar Govt Formation 2025 |CM ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>