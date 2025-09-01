ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕಿರು ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ್ಟಿನ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಪ್ರಭು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಪ್ರಭು
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಪ್ರಭು
ChemistryNobel AwardIndian Scientist

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT