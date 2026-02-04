ಒಡಿಶಾ: ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ‘ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ’

<p><strong>ಮಾಲ್ಕಾನಗಿರಿ</strong>: ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಸುಕರಾಮ್ ಮಾರ್ಕಮ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಸಲರ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಮಾಲ್ಕಾನಗಿರಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ‘ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ’ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ನೆರೆಯ ಛತ್ತೀಸಗಢದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನಕ್ಸಲರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶರಣಾದ ನಂತರ ಒಡಿಶಾದ ನಬರಂಗಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಕಮ್ ಒಂದು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ರೈಫಲ್, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಲ್ಕಾನಗಿರಿ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕಮ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ₹21 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>