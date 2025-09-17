ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಕಲ್‌: ಬಾಲಕನ ಅಳಲಿಗೆ ಕರಗಿದ ರಾಹುಲ್‌

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಪಂಜಾಬಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ರಾಹುಲ್ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಸಾಧ್ಯ: ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್.ಅಪ್ಪನ ಹಾಡಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಪರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ. <p>ಬಾಲಕ (ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್) ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ 'ಸೈಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದ ಘೋನೆವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರವಿದಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಅತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಘೋನೆವಾಲ್ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.PHOTOS | ಹಾಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ.BJP ಅಸ್ಸಾಂ ಘಟಕದ AI ವಿಡಿಯೊ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಕನಸೇ..? ಎಂದ ಮುಖಂಡರು.ಧಾರವಾಡ: ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ; ಪತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ₹55,400 ದಂಡ\n\n.ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು: ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>