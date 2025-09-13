ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ₹ 77 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್

<p><strong>ಐಜ್ವಾಲ್:</strong> ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹ 77,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿಜೋರಾಂನ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಬೈರಬಿ–ಸೈರಂಗ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ– ಐಜ್ವಾಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>2014ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹2000 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ₹10,000 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p><p>ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಆಳ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಿಜೋರಾಂನ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 45 ಸುರಂಗ, 55 ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಗಳಿವೆ. ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯು ದೆಹಲಿಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರಿಶಿಣ, ಶುಂಠಿ, ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>