ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ₹ 77 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:29 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TrainNorth Eastern RailwayAshwini Vaishnaw

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT