Road Accident: ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಮಂದಿ ಸಾವು!

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 4.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 4.8 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ | ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ.<p>ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 55 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 4,80,583 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,72,890 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, 4,62,825 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು 2023' ಎನ್ನುವ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವಕರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಲ್ಲಿ ಶೇ 66.4 ಮಂದಿ 18 ರಿಂದ 45 ವಯಸ್ಸಿನವರು. </p>.ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು.<p>2023ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ 4,80,583 ಅಪಘಾತಗಳ ಪೈಕಿ, 1,50,177 (ಶೇ 31.2) ಅಪಘಾತಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 1,05,622 (ಶೇ 22.0) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 2,24,744 (ಶೇ 46.8) ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 1,72,890 ಸಾವುಗಳ ಪೈಕಿ , 63,112 (ಶೇ 36.5) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, 39,439 (ಶೇ 22.8) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 70,339 (ಶೇ 40.7) ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>1,60,509 ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 57,467 (ಶೇ 35.8) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, 36,595 (ಶೇ 22.8) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 66,447 (ಶೇ 41.4) ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.</p> .Bengaluru | ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರ ಸಾವು.