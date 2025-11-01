ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

‘ಯಾರದ್ದೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಿಷೇಧಿಸಲು: ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’

ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು; ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:28 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
RSS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT