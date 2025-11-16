ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ SIT

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:15 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Sabarimala Gold Theft Row | ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Sabarimala Gold Theft Row | ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
Sabarimala Gold Theft Row | ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Sabarimala | ಚಿನ್ನ ಕಳವು: ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ–ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Sabarimala | ಚಿನ್ನ ಕಳವು: ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ–ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ 
Sabarimala | ಚಿನ್ನ ಕಳವು: ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ–ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ 
SITSabarimalaGold TheftSabarimala Case

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT