ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಿಧವೆಯ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:37 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MuslimSupreme Court
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT